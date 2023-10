Asens (Sumar) augura que Cerdán (PSOE) es desplaçarà al PE quan hi hagi acord: "No abans"

Creu que les negociacions van "a bon ritme" i allunya l'escenari de repetició electoral

BARCELONA, 11 oct. (EUROPA PRESS) -

L'exdiputat dels comuns al Congrés i negociador de Sumar, Jaume Asens, ha augurat aquest dimecres que el secretari general del PSOE, Santos Cerdán, es desplaçarà al Parlament Europeu (PE) quan hi hagi un acord tancat sobre l'amnistia.

"Jo crec que sí. Crec que veurem Santos Cerdán, el secretari general del PSOE, desplaçant-se al Parlament Europeu quan acabi tot, no abans", ha assegurat en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press quan li han preguntat si cap líder socialista viatjarà a Waterloo.

Segons Asens, la presència de Cerdán a Bèlgica es pot produir d'aquí a unes "setmanes", tot i que no s'ha atrevit a concretar una data.

I és que, ha explicat, abans de la investidura s'ha de registrar una proposta de llei sobre l'amnistia i votar com a mínim la presa en consideració: "Això o alguna manera de garantir que això anirà endavant", ha puntualitzat.

"A BON RITME"

En la seva opinió, les negociacions van "a bon ritme", per la qual cosa veu més a prop l'escenari d'un acord i més lluny el de la repetició de les eleccions.

"Anem bé", ha afegit Asens, malgrat avisar que no es pot donar l'acord per tancat i que pot descarrilar en qualsevol moment, ha dit.

Després de la presentació del dictamen sobre l'amnistia de Sumar, ha demanat que la societat civil s'involucri en aquest debat i ha confiat a poder dibuixar "un front democràtic que vagi des de la CUP fins al PSC".

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Tot i que no descarta que el Tribunal Constitucional (TC) digui que l'amnistia és inconstitucional, veu difícil que, amb la composició actual, tombi la llei "si té la majoria del Congrés darrere".

Sobre si demanen a Junts que renunciï a la unilateralitat, Asens creu que, en una dinàmica de diàleg i acord, les parts, de manera implícita, renuncien a la unilateralitat.

"És incompatible el diàleg amb la unilateralitat. Allà on hi ha diàleg i acord no hi ha unilateralitat", ha resolt.