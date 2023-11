Asens (Sumar) afirma que l'amnistia obre "una etapa postprocés" que ha trencat amb la unilateralitat

BARCELONA, 13 nov. (EUROPA PRESS) -

L'exdiputat al Congrés i negociador de Sumar amb ERC i Junts, Jaume Asens, ha afirmat que la futura llei d'amnistia que forma part dels acords dels partits independentistes amb el PSOE per a la investidura obren "una etapa postprocés" que ha trencat amb la unilateralitat.

En una entrevista d'aquest dilluns a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, ha sostingut que s'ha obert una nova etapa perquè s'ha imposat el diàleg: "La política s'habilita, torna a ser protagonista i per tant l'etapa de bloqueig del procés evidentment ha passat a millor vida".

També ha opinat que el PSOE ha acceptat l'amnistia "no per conviccions, sinó per oportunitat perquè creuen que és un mal menor que s'ha de fer" per poder avançar en altres carpetes, com la social o la lluita contra el canvi climàtic.

Asens ha reivindicat la llei d'amnistia com un "èxit del catalanisme" i ha instat el consens des del PSC fins a la CUP i des d'Òmnium Cultural fins a CCOO, en les seves paraules, per expressar-se a Madrid amb una sola veu.

Preguntat per les negociacions amb Junts i ERC, ha explicat que es va sentir espiat durant el viatge a Brussel·les juntament amb la vicepresidenta segona del Govern central i ministra de Treball en funcions, Yolanda Díaz, per reunir-se amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont en publicar-se "una sèrie de dades que són molt personals i molt sensibles".