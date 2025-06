Asens rebutja la visita del Rei, que veu amb finalitats de "blanquejar" la Casa Reial

BARCELONA 23 juny (EUROPA PRESS) -

El dirigent dels Comuns i eurodiputat, Jaume Asens, ha rebutjat la visita aquest dilluns dels reis a l'abadia de Montserrat (Barcelona) amb motiu del reconeixement a la figura de l'abad Oliba en el mil·lenari de la fundació del monestir, una visita que veu amb finalitats de "blanquejar" la Casa Reial.

"És una vergonya que un símbol de resistència cultural i democràtica contra la dictadura sigui utilitzat com a escenari per blanquejar una institució que va ser designada precisament com a successora del dictador", ha dit en unes declaracions als mitjans.

Ha afirmat que la visita "ofèn la memòria republicana i antifeixista".

RELACIONS AMB ISRAEL

Ha demanat al ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, que defensi "amb convicció" la necessitat, a parer seu, de suspendre l'acord comercial de la Unió Europea amb Israel en la reunió que té aquest dilluns amb els seus homòlegs europeus.

També vol que Albares condemni els atacs nord-americans i israelians contra l'Iran: "És una vergonya que la senyora Ursula von der Leyen culpi la víctima, l'Iran, dels bombardejos".