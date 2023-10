Asens rebutja que Sumar estigui parlant de ministeris amb el PSOE i veu "llunyania en l'acord"

BARCELONA, 4 oct. (EUROPA PRESS) -

El dirigent d'En Comú Podem i negociador de Sumar amb Junts, Jaume Asens, ha rebutjat que Sumar estigui parlant de ministeris en la negociació amb el PSOE per investir el candidat socialista a la reelecció del Govern central, Pedro Sánchez, i veu "llunyania en l'acord".

"S'està parlant de programa polític, i aquesta llunyania en l'acord té a veure amb les polítiques socials que es volen pactar", ha assegurat en una entrevista d'aquest dimecres a TV3 recollida per Europa Press.

Ha assenyalat que "primer s'ha d'arribar a un acord d'investidura i després a un acord de govern" i que, per tant, la discussió de la formació d'un eventual govern del PSOE i Sumar és un moment posterior a la investidura de Sánchez.

Respecte a la negociació amb els partits independentistes per a la investidura, Asens ha apuntat que serà molt llarga, textualment, i que "si tot va bé, s'obrirà una legislatura en què hi haurà moltes carpetes que s'hauran d'abordar i s'haurà d'abordar el conflicte de fons".

En aquest sentit, ha afegit que si bé la condició d'una possible llei d'amnistia anunciada per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont per investir Sánchez li sembla ambiciosa, pragmàtica i possible, en les seves paraules, no veu "possible posar la línia vermella o la condició del referèndum abans que hi hagi govern".

Així mateix, ha avisat que això "no vol dir que després no" puguin parlar i intentar arribar a un acord de quina fórmula es vota, però no mirar de fer un tot o res inicial, textualment, cosa que veu temerari.