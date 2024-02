Asens rebutja convertir la legislatura en una "ruleta russa" amb les negociacions de l'amnistia

Creu que una llei "blindada al 100% de possibles atacs de jutges ultres és un miratge"



BARCELONA, 4 febr. (EUROPA PRESS) -

L'exdiputat dels comuns al Congrés i negociador de Sumar, Jaume Asens, ha demanat un canvi d'actitud en el PSOE i Junts davant les negociacions de la llei d'amnistia per no convertir la legislatura en una "ruleta russa".

"Aquesta negociació no es pot convertir en infinita. Les 1.500 persones beneficiades potencialment per la llei d'amnistia estan en l'aire ara mateix", ha assenyalat en una entrevista en el diari 'Ara', recollida per Europa Press aquest diumenge.

Ha considerat que tant els socialistes com els de Puigdemont tenen "voluntat de cedir", i ha assegurat que totes dues formacions són conscients que s'han de moure per trobar un punt intermedi.

Asens ha definit, textualment, com un error que Junts rebutgés la llei d'amnistia en la votació al Congrés, i ha destacat que "una llei perfecta, blindada al 100% de possibles atacs de jutges ultres, és un miratge. És impossible".

També ha exposat que, amb l'actual redactat de la llei, 'Tsunami Democràtic' es troba "dins la llei, perquè no hi ha mort ni voluntat de matar", sobre la vinculació amb el delicte de terrorisme per part del jutge que investiga el cas a l'Audiència Nacional, Manuel García-Castellón.

CÚPULA JUDICIAL

Asens ha lamentat que a la cúpula judicial hi hagi "jutges ultres que volen continuar sent els guionistes de la política espanyola".

"Això té a veure també amb la capacitat que ha tingut el PP de col·locar la seva gent a la cúpula", ha afegit.