Asens preveu que el PSOE i Junts tanquin un acord "en les pròximes hores, com a molt demà"

No troba necessari un verificador però entén la "desconfiança" dels de Puigdemont cap als socialistes



MADRID, 6 nov. (EUROPA PRESS) -

L'exdiputat i negociador de Sumar amb els partits independentistes catalans per a la investidura, Jaume Asens, ha assenyalat que l'acord entre el PSOE i Junts, que inclou la llei d'amnistia, està a la recta final i que es tancarà "en les pròximes hores, com a molt demà".

Asens ha indicat que no veu "cap obstacle important" perquè l'acord es pugui signar com més aviat millor i la investidura de Pedro Sánchez se celebri "aquesta mateixa setmana".

"Crec que aquesta setmana, en les pròximes hores, com a molt demà, es tancarà i es comunicarà l'acord", ha expressat en una entrevista aquest dilluns a RNE, recollida per Europa Press.

Sobre l'exigència dels partits independentistes d'un verificador que supervisi que es compleixen els acords, ha sostingut que a Sumar no li sembla necessari perquè confien en el PSOE, però que tampoc no els sembla malament per la "desconfiança" sobretot de Junts, la formació de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, cap als socialistes.

Ha explicat que en aquest moment s'està "afinant la lletra petita" de l'amnistia perquè "no hi hagi ambigüitat" i que "els jutges no imposin la seva voluntat al legislador i es limitin a aplicar la llei".

En aquest sentit, el negociador ha apuntat que "alguns jutges se senten imbuïts de la sacrosanta missió de defensar una idea molt reaccionària d'Espanya" i tenen la "temptació de suplantar el legislador", en al·lusió als vuit vocals conservadors del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) que han promogut un ple per oposar-se a l'amnistia i a que l'Associació Professional de la Magistratura, la majoritària en la carrera, consideri que aquesta eventual llei seria el principi de la fi de la democràcia espanyola.

LA LLEI NO ESMENTA PERSONES

Després de carregar contra la "dreta judicial", que segons el seu parer és la que ocupa la cúpula de la justícia espanyola, el dirigent d'En Comú Podem ha expressat que els jutges han de deixar de ser els "autèntics guionistes de la política" perquè ho siguin els ciutadans.

Asens ha assenyalat que els partits miren de ser molt rigorosos i precisos en redactar la llei "perquè no hi hagi marge d'interpretació" ni "confusió". En la seva opinió, la cúpula judicial és majoritàriament conservadora, actua com si fos un partit polític i influïda pel PP i ha practicat "guerra bruta" en alguns casos, sense aclarir si es referia a l'1-O.

Ha subratllat que la negociació "ha estat difícil però està arribat a la seva fi", alhora que ha explicat que la llei que es negocia no esmenta persones concretes perquè seria com un "indult general", cosa que no autoritza la Constitució.

"El que es fa són definicions globals, generals, precises que permetin englobar diferents casos però no amb noms i cognoms, no hi ha una llista" i es pensa més en grups que en persones concretes, ha indicat Asens, abans d'explicar que la primera proposta d'ERC sí que enumerava casos concrets.