Asens: "Mentre hi hagi una relació bilateral és evident que desapareix la temptació unilateral"

BARCELONA, 12 set. (EUROPA PRESS) -

El dirigent d'En Comú Podem i negociador de Sumar amb Junts, Jaume Asens, ha afirmat aquest dilluns que "mentre hi hagi una relació bilateral és evident que desapareix la temptació unilateral", després que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va dir la setmana passada que el seu partit no renuncia a la unilateralitat.

En una entrevista de la 2 i Ràdio 4 aquest dimarts recollida per Europa Press, ha defensat que ara "hi ha un govern que està en disposició de dialogar, que no és una paret", la qual cosa considera un canvi substancial de guió.

Ha rebutjat la possibilitat d'un reconeixement de la legitimitat de l'1-O per part del president espanyol en funcions i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez, i ha afegit que no és "un sentiment majoritari de la societat catalana".

RELAT "GRANDILOQÜENT" DE L'ANC

Ha criticat el discurs de la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, en l'acte de la Diada de Catalunya per ser un dels "relats èpics, grandiloqüents" que acaben reforçant l'statu quo, en les seves paraules.

També ha reiterat la preocupació del seu partit respecte a la negociació dels socialistes amb Junts de cara a la investidura, que avisa que no ha començat, i ho ha atribuït al fet que "el PSOE considera que és el moment de Feijóo" i que el seu moment començarà un cop fallit l'intent d'investidura del candidat popular.

El negociador de Sumar amb Junts per a la investidura ha afirmat que "el Tribunal Constitucional (TC) ha estat l'origen del problema i ara, en canvi, pot ser la solució" per a Catalunya, en al·lusió a la sentència del TC del 2010 contra la reforma de l'Estatut i a l'aprovació d'una eventual llei d'amnistia.

UN PSOE DIFERENT AL DE FA ANYS

Ha dit que el PSOE és "molt diferent al Partit Socialista de Felipe González" en atrevir-se a fer coses que semblaven inimaginables fa un temps, en referència als indults i a la reforma de la sedició.

Per això, l'amnistia ara és "el pas natural, el pas coherent després del que s'ha fet en l'anterior legislatura", i creu que hauria de tenir efecte en els líders i també en la bases.