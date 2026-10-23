Asens diu que el van vetar del primer govern de coalició per acompanyar Comín (Junts) a la frontera

Fernando Sánchez - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
El diputat dels Comuns i Sumar al Parlament Europeu, Jaume Asens, ha afirmat aquest divendres que el van vetar del primer govern de coalició per acompanyar l'exconseller Toni Comín (Junts) a passar la frontera el 2017 després de ser acusat de rebel·lió per l'1-O.
"En bona mesura em van vetar pel meu compromís antirepressiu amb els independentistes. I segurament per coses com aquesta, com jo, sent tinent d'alcalde, vaig agafar un cotxe i vaig acompanyar un amic a la frontera perquè creia que ho havia de fer per amistat i per compromís antirepressiu", ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.
Ha expressat que és un motiu de celebració que Comín pugui tornar a Catalunya i un èxit que "en part" sent com personal i que l'eurodiputat de Junts li ha demanat que assisteixi a l'acte d'aquest diumenge en què tornarà a Catalunya traspassant la frontera a peu.