Asens descarta que els Comuns intervinguin entre Junts i el PSOE

BARCELONA 4 des. (EUROPA PRESS) -
L'advocat i eurodiputat dels Comuns Jaume Asens ha descartat aquest dijous que la seva formació intervingui entre Junts i el PSOE davant la ruptura dels de Puigdemont amb els socialistes i veu "estable" la relació entre tots dos grups.
"Vam ser essencials en un moment on Junts i el PSOE no es parlaven i tenien les confiances totalment trencades. I, allà, sí crec que vam poder jugar un paper rellevant, però ara mateix la relació és estable", ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.
Ha assenyalat que la confiança entre els dos partits està tocada i que creu que s'han d'entendre entre ells: "Nosaltres, allà, ara, és una mica forçat que ens hi posem".