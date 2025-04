Asens demana "decretar una treva" entre Sumar i Podem abans de parlar d'unitat: "És difícil construir entre flames"

MADRID 7 abr. (EUROPA PRESS) -

El dirigent dels Comuns i eurodiputat, Jaume Asens, ha apuntat que perquè Sumar i Podem parlin de negociacions abans haurien de "decretar una treva" perquè "és molt difícil reconstruir res enmig de les flames". A més a més, ha recordat l'experiència de dues forces a l'esquerra del PSOE en les generals del novembre del 2019 amb Més País, que en la seva opinió va fer perdre a tot l'espai.

"Abans de parlar de negociacions el que hauríem de fer és decretar una treva, perquè és molt difícil reconstruir res. Enmig de les flames és difícil reconstruir res", ha assenyalat en una entrevista a 'Las mañanas' de RNE, que ha recollit Europa Press, i ha remarcat que aquest espai de l'esquerra mereix "cert silenci" i "cert respecte" entre els actors "destinats a confluir-hi".

Asens ha indicat que el sistema electoral espanyol "és molt tenaç" i no permet que hi hagi dos partits a l'esquerra del PSOE, una cosa que "l'experiència ha demostrat" en la repetició electoral de les eleccions generals del 2019. "Quan (Íñigo) Errejón va crear Més País es va demostrar que aquesta tesi de la possibilitat de dos espais a l'esquerra del PSOE era una tesi falsa i hi vam perdre tots", ha afegit.

L'eurodiputat dels Comuns ha fet referència al recent llibre de l'exlíder de Podem Pablo Iglesias, 'Enemigos íntimos', en lamentar-se que l'esquerra actualment veu "qui són els autèntics enemics íntims o no íntims", la qual cosa creu que complica "refer res enmig de les crítiques constants".

"Tot i que hi hagi possibles enemistats o picabaralles entre els uns i els altres hem d'estar per sobre d'això, i jo no concebo les relacions que tenim entre nosaltres com relacions d'enemistat. A mi em sap greu quan algú parla d'enemics íntims perquè l'enemic és algú (...) a qui has de destruir", ha explicat.