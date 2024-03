Asens defensa que Junts estigui "fent política espanyola" per avançar en l'agenda territorial

BARCELONA, 15 març (EUROPA PRESS) -

El candidat dels Comuns a les eleccions europees i negociador de Sumar amb ERC i Junts, Jaume Asens, ha defensat que Junts estigui "fent política espanyola" per avançar en l'agenda territorial de l'Estat.

En una entrevista d'aquest divendres al diari 'Nació' recollida per Europa Press, ha sostingut que en involucrar-se Junts en la política espanyola, "és molt més fàcil que es pugui avançar amb l'agenda territorial", per la qual cosa ha demanat buscar espais de coordinació per això.

"En la mesura en què siguem capaços de posar d'acord a actors tan dispars, podrem avançar en una agenda territorial que pugui superar veritats obsoletes del nacionalisme espanyol", ha explicat.

Per Asens, després de l'aprovació de la Llei d'Amnistia, ha augurat que en aquesta legislatura es parlarà molt d'autodeterminació, si bé les solucions aniran més "per la línia del finançament", que veu més fàcil de resoldre.

Així mateix, ha defensat que "tard o d'hora s'haurà de resoldre el conflicte a les urnes", en referència a un possible referèndum en un context, al seu judici, diferent al 'procés', ja que tots els actors independentistes --menys l'Assemblea Nacional Catalana (ANC)-- busquen un acord amb l'Estat.