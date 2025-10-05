Asens crida a rebre a les 20.00 a Barajas a 21 espanyols de la Flotilla

BARCELONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -
L'eurodiputat dels Comuns Jaume Asens ha cridat a rebre als 21 espanyols de la Flotilla que tornaran aquest diumenge a Madrid després de ser retinguts a Israel, segons ha informat el ministre d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares.
Ha demanat acompanyar l'arribada d'aquest grup d'integrants de la Flotilla a les 20.00 a l'Aeroport de Barajas, a través d'un missatge a Instagram recollit per Europa Press i en el qual inclou una foto de l'exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
A més, segons ha informat ERC, el regidor del partit en l'Ajuntament de Barcelona Jordi Corones, que capitanejava un dels vaixells de la Flotilla, és part del grup de 21 persones que tornaran aquest diumenge.