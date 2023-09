Asens creu que seria "forçar molt la màquina" aprovar una amnistia abans d'investir Sánchez: "Anem molt justos"

Diu que Puigdemont va demanar la foto amb Díaz, que la va acceptar perquè cal "normalitzar" i ser transparents amb les converses

MADRID, 11 set. (EUROPA PRESS) -

El dirigent d'En Comú Podem i membre de l'equip negociador de Sumar amb Junts, Jaume Asens, ha recordat que una llei d'amnistia es podria aprovar abans d'una investidura del socialista Pedro Sánchez si es tramita en lectura única, però n'ha reconegut la complexitat: "Anem molt justos, és forçar molt la màquina, no sé si es podrà fer".

Així ho ha sostingut aquest dilluns en una entrevista a TVE, recollida per Europa Press, a la pregunta de si seria possible aprovar-la abans d'una investidura, com demana l'expresident català Carles Puigdemont perquè Junts doni suport a Sánchez.

Asens ha assenyalat, a més, que va ser Puigdemont qui va demanar la foto amb la líder de Sumar i vicepresidenta segona del Govern central, Yolanda Díaz, la setmana passada en la seva reunió a Brussel·les. Ha comentat que tots dos líders se la van fer perquè cal "normalitzar" les relacions i converses que s'estan produint, per mostrar "transparència".

En aquest sentit, ha tret pit que Sumar va "de cara", mentre que el PP, segons ha criticat, està parlant amb Junts de manera oculta, a través d'emissaris.

Sobre la reunió, Asens ha expressat que una de les peticions de Puigdemont per fer-la va ser que hi assistís un líder estatal per parlar "al més alt nivell", i per aquest motiu hi va anar Díaz.

"Qualsevol negociació política comença reconeixent la legitimitat i, en última instància, la racionalitat de la posició de l'altra persona de l'altre partit. Això no vol dir estar d'acord amb les seves posicions, però sí reconèixer que la seva posició és legítima i això és el principi", ha afirmat.

DEMANA A ARAGONÈS CENTRAR-SE EN L'AMNISTIA

Asens ha recomanat al president català, Pere Aragonès, centrar en una llei d'amnistia el debat sobre el suport dels partits independentistes a Sánchez i posposar la petició d'un referèndum a Catalunya. "Cal anar pas a pas", ha considerat.

Al seu parer, no convé "estressar o confondre" l'opinió pública amb "tàctiques partidistes" per part de cadascun dels actors, ERC en el cas d'Aragonès.

"El debat s'ha de centrar sobre una possible llei d'amnistia o alguna cosa equivalent que serveixi per superar tot l'enfrontament" del 2017, ha recalcat.

Asens ha assenyalat que ara el "gran repte" és posar-se d'acord sobre una amnistia i la forma que ha de prendre. "Després hi haurà temps per obrir altres carpetes", ha afegit, després que Aragonès va afirmar diumenge que l'amnistia, "per si sola", no és suficient i que el conflicte existirà fins que a Catalunya no hi hagi un referèndum.

El dirigent d'En Comú Podem ha lligat les paraules d'Aragonès a la "competició de vegades malaltissa" d'ERC amb Junts i en el context de la Diada, jornada festiva a Catalunya en la qual es produeix "molta gesticulació i escenografia grandiloqüent" i es col·loca "el tacticisme partidista per sobre de l'interès general".

"Em sembla normal que el president de la Generalitat recordi als ciutadans les reivindicacions del seu partit, però crec que la política consisteix bàsicament en dues coses, en l'art del possible i la gestió intel·ligent del temps", ha sostingut Asens, que ha apostat per articular totes dues coses: "És important saber en cada moment què és el que es pot fer".