Asens creu que incloure l'autodeterminació en la negociació dificultaria un acord

BARCELONA, 25 set. (EUROPA PRESS) -

El dirigent d'En Comú Podem i negociador de Sumar amb Junts, Jaume Asens, ha considerat que incloure l'autodeterminació de Catalunya en la negociació dificultaria un acord: "Si s'introdueixen carpetes que són pròpies d'altres fases, el que estàs fent és dificultar que hi hagi un acord en la primera fase".

En una entrevista a la Ser de Catalunya, recollida per Europa Press aquest dilluns, ha assenyalat que l'autodeterminació és una fase posterior i que seria "un error cremar etapes".

"Si ens estressem, generem punts titulars i posem tantes reivindicacions sobre la taula, el que veiem és que l'altre costat es posa nerviós, com vam veure ahir (diumenge) en la manifestació", ha afegit.

Segons Asens, l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont és qui decidirà dins de Junts si donen suport a la investidura del president del Govern central en funcions i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, perquè és qui mana "de manera més clara i evident".

"OPORTUNISME" DEL PSOE

Ha lamentat que el PSOE pretengui negociar una amnistia "per oportunisme, de manera tan forçosa", i ha dit textualment que l'ideal seria que es fes per convicció.

"Implicarà un canvi de fons sobre el conflicte real que hi ha a Catalunya i la qüestió oberta del conflicte territorial que hi ha a la resta de l'Estat", ha assegurat.

INVESTIDURA I MANIFESTACIÓ DEL PP

Per Asens, la investidura a la qual se sotmetrà aquest dimarts el líder el PP, Alberto Núñez Feijóo, és una "moció de censura encoberta, fraudulenta, perquè no hi ha cap voluntat evident d'arribar als vots per tirar-la endavant".

Ha afirmat que la mobilització contra l'amnistia del PP aquest diumenge va demostrar que en el partit "no mana Feijóo, manen Ayuso i Aznar, que van ser els protagonistes de la manifestació i els que la van convocar".

"Ara comença una cursa per veure qui assumeix el futur mandat del PP", ha apuntat.