Asens veu en la crisi per la compra de bales "una altra taca a l'expedient" de Marlaska

BARCELONA 24 abr. (EUROPA PRESS) -

El diputat de Comuns-Sumar al Parlament Europeu, Jaume Asens, ha considerat aquest dijous que el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha quedat desautoritzat pel president del Govern central, Pedro Sánchez, arran de la crisi per la compra de bales a una empresa israeliana, fet que veu com "una altra taca a l'expedient" del ministre.

"Crec que ha tornat a quedar desautoritzat. Ell es va negar quan nosaltres, tant la vicepresidenta com el nostre ministre, com altres responsables públics, li van exigir que fes un pas enrere. Ha hagut de ser el president del govern qui l'hagi desautoritzat", ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.

Ha assegurat que, si fos per Marlaska, el contracte es mantindria, i que s'ha de "prendre nota" del que ha passat amb un ministre que, en les seves paraules, no s'ha caracteritzat per un gran respecte als drets humans.

"BONA SALUT" DE LA COALICIÓ

Asens ha opinat que el govern de coalició té "bona salut" i que "s'ha posat en evidència que quan Sumar pressiona les coses canvien".

Ha afirmat que la posició d'Esquerra Unida de sortir del Govern central "en bona mesura ha ajudat a que el PSOE es posés les piles", i ha reclamat una llei d'embargament d'armes perquè situacions com les d'aquestes hores no es repeteixin i no hi hagi cap altre vaixell amb armes destinat a Israel que arribi a ports espanyols.