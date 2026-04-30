Asens (Comuns) surt de l'hospital després de ser-li trasplantat un ronyó de la seva mare

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 30 abr. (EUROPA PRESS) -
El diputat en el Parlament Europeu de Comuns-Sumar, Jaume Asens, ha rebut l'alta hospitalària després de ser-li trasplantat un ronyó de la seva mare en una operació "delicada" que ha sortit bé, segons ha informat ell mateix en un comunicat en 'X' recollit per Europa Press.
"He sortit de l'hospital després d'uns dies difícils, convalescent després d'una operació delicada: un trasplantament de ronyó, el de la meva mare. De moment, tot evoluciona bé, a l'espera de comprovar com respon el cos i si apareix algun rebuig. Ara mateix segueixo amb anèmia i les defenses molt baixes, però avançant, a poc a poc".
Asens ha indicat que aquesta experiència li ha enfrontat de forma radical a dues certeses: la fragilitat de la vida i la importància "irrenunciable" de la sanitat pública.
"He vist d'aprop la professionalitat i la humanitat dels qui la sostenen cada dia. No és una abstracció: són vides cuidant vides", ha subratllat l'eurodiputat.
Finalment, ha demanat no oblidar a els qui viuen la fragilitat en condicions extremes, com en Palestina, Síria, Líban, Iran i "punts altres llocs travessats per la violència i la lògica d'un ordre internacional que normalitza el dolor d'uns mentre protegeix el privilegi d'uns altres".