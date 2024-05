Asens (Comuns) retreu als socialistes fer un "gir conservador" en immigració

Diu que Europa necessita 60 milions de persones immigrants per sostenir serveis públics

BARCELONA, 25 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat de Comuns Sumar a les eleccions europees, Jaume Asens, ha retret aquest dissabte als socialistes fer un "gir conservador" en qüestions d'immigració després de tancar amb el PP el pacte migratori europeu de l'última legislatura de l'Eurocambra.

"Exigirem la derogació del pacte de migració del Partit Popular i del Partit Socialista que ha deixat en paper mullat el dret d'asil. És una vergonya el gir conservador que estan fent els socialistes", ha assegurat Asens, en un acte de campanya del partit a Barcelona.

Asens ha dit que les barreres dels socialistes a les persones immigrants també s'han traslladat a escala local a l'Ajuntament de Barcelona, governat en minoria pel PSC, als quals critica haver negat l'empadronament a centenars persones migrants vulnerables i "expulsar-los" dels serveis públics.

"QÜESTIÓ DE SUPERVIVÈNCIA" PER A EUROPA

El candidat ha subratllat que Europa necessita acollir 60 milions de persones immigrants per fer viable l'Estat del benestar: "No és només una qüestió de decència, de respecte dels drets fonamentals, no és només una qüestió de complir amb el dret internacional i el nostre deure d'acollir, és una qüestió de supervivència".

Ha assegurat que partits europeus de la dreta i alguns de l'esquerra "compren el marc de l'extrema dreta" i apunten, diuen, a les persones més vulnerables: "Nosaltres hem d'apuntar als de dalt", ha reivindicat.