Asens (Comuns): la resolució del TJUE és un altre correctiu "al colpisme judicial de la dreta espanyola"

Fernando Sánchez - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 16 jul. (EUROPA PRESS) -
L'eurodiputat dels Comuns Jaume Asens ha afirmat aquest dijous que l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) a la llei orgànica d'amnistia (LOA) és un nou correctiu "al colpisme judicial de la dreta espanyola".
Ho ha dit en un missatge a X recollit per Europa Press després d'anunciar-se la decisió, i en el qual ha assegurat que el TJUE ha donat la raó als legisladors i que ara l'amnistia "s'hauria d'aplicar íntegrament i sense més excuses".
"Europa ens torna a donar la raó i a recordar una obvietat: els jutges no es poden convertir en legisladors, subvertir la democràcia ni convertir els tribunals en una trinxera política", i ha lamentat que la LOA, que assegura que es va impulsar per obrir una nova etapa política, continuï bloquejada per part de la judicatura.