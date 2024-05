Asens reclama "retirar l'ambaixador d'Israel" i trencar-hi relacions comercials

Proposa crear un "impost antiespeculació" a la UE i un fons europeu d'habitatge públic

BARCELONA, 23 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat dels Comuns a les eleccions europees i número 2 de Sumar en aquests comicis, Jaume Asens, ha celebrat que el Govern central vulgui reconèixer l'Estat de Palestina, tot i que creu que no n'hi ha prou, per la qual cosa reclama a l'executiu espanyol "retirar l'ambaixador d'Israel" i trencar relacions diplomàtiques i comercials amb aquest país.

En una entrevista d'Europa Press, ha sostingut que "no té sentit retirar l'ambaixador de l'Argentina mentre es manté el d'Israel", en referència a la decisió del Govern central de retirar l'ambaixadora de l'Argentina arran de les declaracions del president argentí, Javier Milei, contra el president espanyol, Pedro Sánchez, a qui ha dit covard, i contra la seva dona, Begoña Gómez.

"Amb el que està fent Israel a la població palestina crec que hi ha prou motius per trencar relacions institucionals amb Israel o, com a mínim, per retirar-ne l'ambaixador", ha afirmat Asens, que ha criticat que el Govern central no actués de la mateixa manera quan es va instal·lar el programari Pegasus, de tecnologia israeliana, al telèfon de Sánchez i de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Ha sostingut que el Govern israelià també ha acusat l'executiu espanyol de "ser antisemita i d'ajudar Hamas", i ha afegit que aquesta és una acusació més greu que insultar la dona del president, a parer seu.

"SOBREACTUACIÓ" DEL PSOE

El candidat dels Comuns ha assegurat que hi ha hagut un "excés de sobreactuació que segurament és desproporcionada" en retirar l'ambaixada de l'Argentina, i ha acusat el PSOE d'estar aprofitant aquesta crisi per fer campanya, la qual cosa considera un error perquè a qui està beneficiant és al mateix Milei, segons ell.

Asens ha apostat per desescalar aquesta crisi i ha insistit que és un moviment "desproporcionat tenint en compte a més que la polèmica la va començar el Govern central i concretament el ministre Óscar Puente amb unes declaracions molt desafortunades", en referència a les paraules del ministre que va insinuar que Milei prenia substàncies.

PROPOSTA D'HABITATGE

Asens també ha assegurat que vol portar el dret a l'accés a l'habitatge a la UE, i proposa crear un "impost antiespeculació per aturar els peus als fons voltor" i un fons europeu per construir habitatge públic, en què els governs europeus haurien d'invertir un 1,5% del seu PIB, ha detallat.

A més, ha defensat que "cal posar fi a la barra lliure de plataformes com Airbnb, que tracten un bé de primera necessitat com l'habitatge com una mercaderia", i ha afegit que s'han de regular aquestes plataformes a la UE seguint l'exemple de les polítiques impulsades per l'Ajuntament de Barcelona quan governava l'exalcaldessa i líder de BComú, Ada Colau.

AUGURA UN "RESULTAT SIMILAR"

El candidat dels Comuns ha explicat que la perspectiva de Sumar en els comicis europeus és "obtenir un resultat similar al que en el seu moment va aconseguir l'espai d'Unides Podem" --6 escons--, i ha assegurat que el projecte de Podem i el de Sumar són diferents, preguntat per si creu que els pot restar suports concórrer-hi per separat.

Ha instat Podem a aprendre a cooperar de cara al futur: "Creiem que tard o d'hora haurem, no només de trobar espais de treball conjunts, sinó fins i tot d'intentar tornar-nos a reagrupar, sobretot a nivell estatal".

Per Asens, les diferències entre Sumar i Podem són "més aviat d'estil, de manera de comunicar i sobretot del lloc des d'on es fa la política", i ha defensat formar part del Govern central per poder transformar la realitat, a diferència dels morats que van optar per passar a l'oposició després de trencar amb Sumar.

INVESTIDURA CATALANA

Sobre les negociacions per a la investidura d'un nou executiu a Catalunya, Asens ha assegurat que s'hi ha d'anar amb "ment oberta i amb la voluntat de flexibilitzar posicions", però ha avisat que els Comuns no entraran dins un govern que impulsi projectes com el Hard Rock, com defensa el PSC.

"Tots ens hem d'esforçar per arribar a un acord. La nostra voluntat és aquesta, anar a la negociació amb la voluntat de flexibilitzar posicions, però sense renunciar a res amb les nostres exigències amb les que ens hem presentat a les eleccions", ha subratllat.

Preguntat per si podrien donar suport a un govern del PSC en solitari si els socialistes no cedeixen amb el Hard Rock, Asens ha respost que es veurà en el seu moment i que cada nivell de negociació és diferent, i ha puntualitzat que "no és el mateix discutir de pressupostos, que discutir d'una investidura, que discutir d'una entrada en un govern, que discutir l'aprovació d'una llei".

El candidat dels Comuns ha apostat per tenir una millor relació amb ERC i la CUP durant aquesta nova legislatura per "fer moure conjuntament el PSC a posicions més a l'esquerra", i ha afirmat que ara que els republicans passaran a l'oposició poden recuperar la seva identitat més d'esquerres, que havien perdut, a parer seu, sent al Govern.