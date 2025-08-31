Asens (Comuns) pregunta a Albares "què farà si hi ha un atac d'Israel a la flotilla"

BARCELONA 31 ago. (EUROPA PRESS) -
L'eurodiputat dels Comuns Jaume Asens ha preguntat aquest diumenge al ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, "què farà si hi ha un atac d'Israel a la flotilla".
A més ha exigit la "ruptura de relacions amb Israel", en declaracions a Barcelona abans que la Global Sumud Flotilla surti cap a Gaza, i acompanyat de l'eurodiputada d'ERC Diana Riba i la diputada de la CUP en el Parlament Pilar Castillejo.
Per a ell, és "un orgull que aquesta missió humanitària surti d'aquest port" i ha assegurat que és la ciutadania la que s'organitza, enfront d'uns governs que, segons ell, segueixen recolzant al primer ministre d'Israel.