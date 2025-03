Asens (Comuns) sobre les empreses israelianes en l'MWC: "El Mobile és còmplice d'aquest genocidi"

Assegura que ara no està fent de pont entre el Govern central i Junts

BARCELONA, 3 març (EUROPA PRESS) -

El diputat del Parlament Europeu de Comuns-Sumar Jaume Asens ha criticat la presència d'empreses israelianes en el Mobile World Congress (MWC), que comença aquest dilluns a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), perquè en la seva opinió participen de l'ocupació i el genocidi del poble palestí: "El Mobile és còmplice d'aquest genocidi".

"Penso que una ciutat com Barcelona, que té el cor a Palestina, i un país com Catalunya, que té el cor a Palestina, no hauria de permetre que hi hagi empreses israelianes que participen de l'ocupació i el genocidi del poble palestí. I a mi em sap molt greu", ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.

Qui va ser regidor de l'Ajuntament de Barcelona ha afirmat que si fos advocat i no estigués en política, "s'esforçaria a presentar una querella criminal" perquè una resolució del Tribunal Internacional de Justícia de les Nacions Unides estableix que les administracions no poden cooperar amb Israel, bé sigui en l'ocupació o en el genocidi, en les seves paraules.

"Hi ha una línia ètica divisòria amb el tema de Palestina, que divideix la societat en dos blocs: els que estem en contra del genocidi i els que en són còmplices. I a mi m'agradaria situar el Mobile a la banda dels que estan en contra del genocidi", ha afegit.

JUNTS-PSOE

Sobre l'aplicació de la llei d'amnistia als líders del procés, entre els quals el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha dit que si no l'aplica el Tribunal Constitucional (TC) "serà una anomalia que continuarà interferint en el normal funcionament" de la democràcia espanyola que creu --textualment-- que és molt més forta amb la llei d'amnistia.

Preguntat per si actualment està fent de pont entre el Govern central i Puigdemont, ha dit que no i que la seva funció es va acabar quan es va aprovar la llei d'amnistia: "Ara són uns altres els que juguen aquest paper. Sí que hi tinc bona relació. Amb La Moncloa, bé, no tinc el mòbil del president, però sí el de la vicepresidenta".