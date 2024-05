Asens insta a triar entre "el govern de l'asfalt de Junts i el PSC" o un de progressista

Badia acusa Junts de ser "contundent per denunciar Vox i dòcil per parlar d'Orriols"

SALT (GIRONA), 7 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat dels Comuns a les eleccions europees, Jaume Asens, ha assegurat que Catalunya haurà de triar entre "el govern de l'asfalt de Junts i el PSC o un govern progressista amb els Comuns que prioritzi l'habitatge".

En unes declaracions aquest dimarts, al costat del cap de llista dels Comuns per Girona a les eleccions catalanes, Eloi Badia, Asens ha criticat que tant ERC com el PSC portin en les llistes exmembres de Convergència i Unió (CiU), com el líder d'Units, Ramon Espadaler, i el conseller de Drets Socials de la Generalitat, Carles Campuzano.

"En les nostres llistes no hi ha cap dirigent de CiU, som una opció clarament d'esquerres", ha defensat Asens, que també ha retret al candidat del PSC, Salvador Illa, que hagi deixat la porta oberta a pactar amb Junts després de les eleccions.

A més, Badia ha acusat Junts de ser "contundent per denunciar Vox i dòcil per parlar d'Orriols", en al·lusió a la candidata d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i també ha criticat que Junts miri amb simpatia aquest partit i en compri el marc a l'hora de parlar d'immigració, segons ell.

"És decebedor que ERC i la CUP expliquin que el futur de Catalunya passa per substituir el PP per Junts i substituir Vox per Orriols", ha lamentat el candidat, que ha afegit que el futur de Catalunya no pot dependre de la dreta i l'extrema dreta.

SEQUERA

Preguntat per la possibilitat que el Govern rebaixi les restriccions d'aigua per la sequera, després de les pluges de les darreres setmanes, Badia ha qualificat d'"erràtica" la política de l'executiu d'ERC en aquest àmbit.

"Constantment s'està contradient", ha afirmat el candidat, que ha retret que en un primer moment el Govern parlés de portar aigua en vaixells i després ho descartés i apostés per fer dessalinitzadores portàtils.

Ha sostingut que la Generalitat està "arribant tard" a la gestió de la sequera, i ha assegurat que va començar quan el president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès, va ser investit.

Badia ha apostat per una política climàtica que tingui en compte que hi haurà més episodis de sequera, i també ha criticat els "partits de l'asfalt" --en al·lusió al PSC i Junts-- que són favorables a l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat.