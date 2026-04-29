Asens (Comuns) insta la CE a "activar les seves competències" i demanar una pròrroga dels lloguers a Espanya

BARCELONA 29 abr. (EUROPA PRESS) -
El diputat al Parlament Europeu de Comuns-Sumar, Jaume Asens, ha enviat una carta a la presidenta de la Comissió Europea (CE), Ursula von der Leyen, en la qual l'insta a "activar les seves competències" per frenar l'augment del preu del lloguer recomanant a Espanya que habiliti una pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer.
La regulació sobre els arrendaments és una competència dels estats membres, tot i que Asens sosté que la CE té "instruments legítims per promoure polítiques nacionals orientades a resultats", per la qual cosa pot recomanar a Espanya mesures en aquest sentit, informa el partit en un comunicat aquest dimecres.
Asens demana que la CE consideri la sobrecàrrega del lloguer com un "risc social i macroeconòmic" en el Semestre Europeu, que és l'eina d'avaluació de les economies comunitàries, i que exigeixi a Espanya objectius mesurables de protecció dels inquilins.