Asens (Comuns) diu que ERC "necessita acabar de digerir" els resultats del 12 de maig

BARCELONA, 19 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat de Comuns Sumar a les eleccions europees, Jaume Asens, ha assegurat aquest diumenge que ERC "necessita acabar de digerir" els resultats de les eleccions catalanes del 12 de maig, i ha demanat als republicans que es decantin per un govern progressista.

En una atenció als mitjans des de Viladecans (Barcelona), ha cridat ERC a "adonar-se que només hi ha dues alternatives", contraposant la fórmula d'un govern amb el suport de forces progressistes, diu, amb una eventual repetició electoral si no hi ha un pacte per investir cap candidat.

De cara a les negociacions, ha remarcat que "a priori" el seu partit no està disposat a renunciar a qüestions essencials del seu programa polític, com és el projecte del Hard Rock.