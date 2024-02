Asens (comuns) després d'acceptar presentar-se a les europees: "És hora de defensar els drets humans"

Torna a la política 10 mesos després d'acomiadar-se per carta de la primera línia política



BARCELONA, 29 febr. (EUROPA PRESS) -

L'exdiputat al Congrés i negociador de Sumar amb ERC i Junts, Jaume Asens, ha assegurat que ha acceptat presentar-se a les primàries dels comuns per ser el candidat de la formació de cara a les pròximes eleccions europees perquè "és hora de defensar els drets humans a Europa".

Així s'ha expressat en un comunicat difós a X i recollit per Europa Press aquest dijous, en el qual ha explicat els motius de la seva decisió després que les coordinadores dels comuns Ada Colau, Jéssica Albiach i Candela López li han demanat que es presenti a les primàries i s'integri en la llista de Sumar.

"El procés intern de primàries ja ha començat i per responsabilitat no podia demorar més la situació", ha assenyalat Asens, que ha afirmat que li ha costat prendre la decisió i que no fa ni 10 mesos que va decidir prioritzar la seva vida personal i deixar la política.

També ha assenyalat que en aquest moment "estan en joc qüestions clau com l'ús del català a Europa" i ha expressat que la llibertat, la justícia, la convivència i la pau estan amenaçades, a parer seu, per una possible victòria de Donald Trump als Estats Units i un ascens de l'extrema dreta a Europa.

Així, ha dit que hi ha dos projectes a Europa: el del "que mira cap a una altra banda davant el genocidi a Palestina, que vol ser una ombra dels EUA de Trump" i l'altre que, segons ell, componen les forces progressistes per a --textualment-- una alternativa civilitzatòria, verda, de cooperació i solidaritat.

"No són temps per quedar-se a casa, resignar-se o rendir-se. Ni per caure en la introspecció o la malenconia", ha conclòs.