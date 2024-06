Asens (Comuns) demana mobilitzar el vot dels que tenen "Palestina al cor"

BARCELONA, 9 juny (EUROPA PRESS) -

El candidat de Comuns a les eleccions al Parlament Europeu, Jaume Asens, ha demanat aquest diumenge mobilitzar el vot de la gent "que té Palestina al cor", i ha reivindicat que res està escrit de cara als resultats que surtin d'aquests comicis.

"Us demano davant aquells que ens volen tornar a gelar el cor: ompliu les urnes d'esperança i de llibertat. Jo crec que la gent serà conscient del que ens hi estem jugant", ha expressat Asens, després de votar al seu col·legi electoral al centre de la ciutat de Barcelona.

Després de ser preguntat sobre una possible baixa participació, ha respost que no es vol plantejar aquest escenari i que, davant això, és un dia per animar la gent a votar, a no quedar-se a casa i a no resignar-se.

"Ens hi juguem el futur d'Europa", ha reiterat Asens, que va com a número 2 de la llista de Sumar a nivell estatal, darrere de la candidata Estrella Galán.

Asens ha assegurat que més del 70% dels assumptes que es legislen a Barcelona, Catalunya i a l'Estat, textualment, tenen a veure amb el que es decideix a Europa, per la qual cosa ha animat la gent a votar per aquesta rellevància que, diu, tenen els comicis d'aquest diumenge.