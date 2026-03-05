Asens demana aturar la "criminalització" de les protestes propalestines

Demana un protocol que distingeixi entre "antisemitisme real i crítica severa a les polítiques d'Israel"
El diputat dels Comuns-Sumar al Parlament Europeu, Jaume Asens, ha traslladat formalment al ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i a la consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, posar fi a "la criminalització de la protesta política", després que els cossos policials hagin denunciat per delicte d'odi diversos manifestants en les concentracions propalestines.
Ho ha fet en dues missives arran de l'obertura d'un procediment contra uns joves durant una protesta en un acte públic de la periodista Pilar Rahola, en què els Mossos d'Esquadra van apreciar indicis de delicte d'odi amb component antisemita, informen en un comunicat els Comuns.
L'eurodiputat lamenta que s'apreciïn aquests indicis davant expressions crítiques sobre Israel o posicionaments polítics que hi estan associats: "Resulta preocupant que es pugui produir una identificació automàtica entre crítica política --fins i tot intensa, simbòlica o disruptiva-- i discurs d'odi dirigit contra un col·lectiu protegit", assegura.
Segons Asens, s'apliquen definicions d'antisemitisme per part de les autoritats policials "impulsades per lobbies que confonen de manera interessada la crítica a les polítiques d'Israel amb el racisme", cosa que ataca directament la llibertat d'expressió i silencia el pensament crític.
"CRITERIS IMPERATIUS CLARS"
Per aquest motiu, sol·licita al Ministeri i a la Conselleria un protocol o instrucció interna amb "criteris imperatius clars" en relació amb aquestes situacions que permetin distingir amb precisió l'antisemitisme real de la crítica severa a les polítiques d'Israel, a més de la doctrina del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) sobre llibertat d'expressió i dret de reunió.
Asens reitera que la lluita contra l'antisemitisme i contra qualsevol forma d'odi constitueix una obligació democràtica irrenunciable, però que se n'ha de preservar l'eficàcia i la legitimitat, i creu que aquesta iniciativa normativa interna hi contribuiria.
"Una instrucció clara contribuiria a dotar de més seguretat jurídica els agents actuants, a reforçar la coherència institucional i a garantir que la protecció contra l'odi real i efectiu sigui plenament compatible amb una defensa robusta dels drets fonamentals", conclou l'eurodiputat.