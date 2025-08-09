Asens (Comuns) demana a Kallas una missió de protecció humanitària a Gaza sota la bandera de l'ONU

BARCELONA 9 ago. (EUROPA PRESS) -
L'eurodiputat dels Comuns Jaume Asens (Greens/EFA) ha demanat per carta a l'alta representant de la UE per a Exteriors i vicepresidenta de la CE, Kaja Kallas, impulsar una missió internacional de protecció humanitària sota la bandera de l'ONU que garanteixi ajuda mèdica i alimentària a Gaza.
L'insta a convocar el Consell d'Afers Exteriors de la UE per activar l'article 99 de la Carta de l'ONU, impulsar aquesta missió i, en cas de bloqueig, activar el mecanisme 'Uniting for Peace', informen aquest dissabte els Comuns en un comunicat.
La carta al·lega que la situació a Gaza "compleix amb tots els requisits del principi de Responsabilitat de Protegir".