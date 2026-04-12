Asens (Comuns) demana al Govern espanyol que enviï una fragata militar per protegir la flotilla

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 12 abr. (EUROPA PRESS) -
L'eurodiputat dels Comuns, Jaume Asens, ha demanat al Govern que enviï una fragata militar "des de l'inici i que protegeixi els drets dels ciutadans espanyols i de la resta de ciutadans europeus" per protegir a la Global Sumud Flotilla.
Així ho ha dit en declaracions a la premsa aquest diumenge des del port de Barcelona abans de la sortida de la Global Sumud Flotilla cap a Gaza, on ha explicat que també s'han dirigit a la Comissió Europea (CE) mitjançant els canals oficials per demanar que s'organitzi una missió naval conjunta que protegeixi la llibertat de navegació en aigües internacionals.
Asens ha afirmat que "el genocidi no s'ha interromput" a Gaza i ha defensat que la missió humanitària té com a objectiu posar en el centre el que succeeix a la franja després de l'acord d'alto el foc que ha definit com a treva falsa.