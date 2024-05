Asens demana a la Fiscalia assumir "un paper actiu" quan s'aprovi l'amnistia

Reclama que Sánchez qualifiqui de "genocidi" el conflicte a Gaza, igual que Robles

BARCELONA, 27 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat dels Comuns a les eleccions europees i número 2 de Sumar en aquests comicis, Jaume Asens, ha demanat que la Fiscalia assumeixi "un paper actiu" quan s'aprovi definitivament la llei d'amnistia, un tràmit que està previst que es faci aquest dijous al Congrés.

"Demanem que sigui la Fiscalia qui prengui la iniciativa i demani l'arxivament de totes les causes, que la Fiscalia adopti un paper actiu", ha afirmat en una roda de premsa aquest dilluns organitzada per l'Agència Catalana de Notícies (ACN).

Asens ha insistit que la Fiscalia hauria de demanar que s'apliqui la llei d'amnistia "sense esperar a que ho facin les parts afectades o el mateix jutge o tribunal", i ha recordat que els jutges tindran dos mesos de termini per aplicar la norma un cop es publiqui en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

PUIGDEMONT I COMÍN

Ha qualificat de preocupant que un grup de jutges hagi distribuït una guia contra l'amnistia a través del correu del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), i els ha acusat de voler "suplantar la voluntat del poble" en intentar esquivar l'aplicació d'una llei aprovada al Congrés.

També veu "fàcil" que el candidat de Junts a les europees, Toni Comín, pugui tornar a Espanya abans del 9 de juny perquè no està imputat en la causa del cas Tsunami, i ha assegurat textualment que si el jutge no aixequés les mesures cautelars contra Comín estaria fregant la prevaricació.

No obstant això, Asens considera que el cas de l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts+ a revalidar el càrrec, Carles Puigdemont, té "dificultat" en estar imputat en la causa de Tsunami.

CONFLICTE A GAZA

El candidat dels Comuns ha reclamat al president del Govern central, Pedro Sánchez, que faci el mateix que la ministra de Defensa, Margarita Robles, i qualifiqui de "genocidi" el conflicte a Gaza, ja que considera que les seves últimes declaracions sobre aquest afer han estat ambigües, textualment.

Asens també ha rebutjat les declaracions del Govern d'Israel "amenaçant el Govern d'Espanya", ha condemnat l'atac aquest dilluns d'Israel en un camp de refugiats palestins a Rafah, en què han mort almenys 40 persones, i s'ha preguntat què més cal perquè l'executiu espanyol trenqui relacions amb Israel.

S'ha referit així al comunicat aquest dilluns del Govern d'Israel a l'espanyol en el qual sosté que "els temps de la Inquisició s'han acabat", i ha detallat que l'ordre de prohibir al Consolat d'Espanya a Jerusalem que doni servei als palestins entrarà en vigor l'1 de juny, dins la resposta israeliana a la decisió de Madrid reconèixer l'Estat de Palestina.

Asens ha assegurat que Sumar treballa en "algunes" iniciatives, preguntat per si tenen pensat fer alguna cosa per pressionar el PSOE dins el Govern central per prendre la decisió de trencar relacions amb Israel, però ha afegit que no ho poden revelar encara.

IMPOST ALS MILIONARIS

Ha proposat impulsar un "impost europeu del 2% sobre les fortunes dels milionaris per lluitar contra el dúmping fiscal a Europa", i ha sostingut que serviria per harmonitzar la fiscalitat a nivell europeu.

Sobre les negociacions per a un nou govern a Catalunya, per Asens les dues opcions possibles són un govern d'esquerres o una repetició electoral, ha afegit que faran tot el possible perquè no es repeteixin els comicis, però ha subratllat: "Això no vol dir que nosaltres renunciarem a cap de les nostres exigències a priori. Les negociacions ja veurem cap on ens porten".

Ha destacat que els Comuns no entraran en un govern que defensi el projecte del Hard Rock, i ha instat els negociadors a decidir si donar suport des de fora a la formació d'un govern del PSC en solitari.