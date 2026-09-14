Asens (Comuns) demana al Barça retirar un acord amb Babylon Park per "possibles vincles" amb Israel

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
Reclama una auditoria independent i anuncia un requeriment formal si mantenen la proposta
BARCELONA, 14 set. (EUROPA PRESS) -
L'eurodiputat dels Comuns Jaume Asens ha adreçat una carta al president del FC Barcelona, Joan Laporta, i als membres de la junta directiva del club en la qual demana que retirin la proposta d'acord amb Babylon Park Spain per instal·lar un espai de lleure infantil a l'Spotify Camp Nou per "possibles vincles amb l'ocupació israeliana".
Segons han informat els Comuns en un comunicat aquest dilluns, Babylon Park està vinculada a una cadena de lleure fundada a Israel, per la qual cosa Asens demana que s'investigui si l'empresa, la seva matriu, inversors o altres societats del grup mantenen activitats "vinculades als assentaments, als territoris palestins ocupats o a institucions que contribueixen al manteniment de l'ocupació".
"El Barça no pot comprometre els seus espais, l'escut i el prestigi internacional durant més de cinc anys sense haver investigat prèviament l'estructura de propietat, els inversors i les relacions comercials de l'empresa israeliana" ha assenyalat.
Aquest acord ha de ser sotmès a ratificació de l'assemblea de socis compromissaris del pròxim 19 de setembre i Asens reclama que es retiri de l'ordre del dia o, subsidiàriament, que se suspengui la votació fins que s'hagi dut a terme una auditoria independent.
La carta recorda que el Tribunal Internacional de Justícia va declarar "il·legal la presència continuada d'Israel en territori palestí" i també cita els Principis Rectors de l'ONU sobre les Empreses i els Drets Humans, a més de les Línies Directrius de l'OCDE sobre Conducta Empresarial Responsable.
"El Barça ha d'escoltar la societat civil palestina. No pot proclamar el seu compromís amb els drets humans i ignorar la crida de les persones que pateixen l'ocupació", ha afegit l'eurodiputat.
REPUTACIÓ DEL BARÇA
A més, adverteix que l'operació pot perjudicar la reputació i el valor internacional de la marca del FC Barcelona i considera que si s'aprova aquest acord sense transparència i una investigació prèvia "pot causar un perjudici difícilment reparable a la credibilitat del club".
Si la junta manté la proposta o no respon a les qüestions plantejades, Asens ha anunciat que presentarà un requeriment formal mitjançant burofax: "El Barça és més que un club perquè les seves decisions tenen una dimensió que supera l'àmbit esportiu", ha afegit.