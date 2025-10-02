Asens (Comuns) creu que Sánchez "es va equivocar" en demanar a la Flotilla que no intentés arribar a Gaza

BARCELONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
El diputat de Comuns-Sumar al Parlament Europeu, Jaume Asens, ha afirmat que el president del Govern central, Pedro Sánchez, "es va equivocar" quan, segons ell, va demanar als membres de la Global Sumud Flotilla que desistissin del seu intent d'arribar a Gaza.
"El president es va equivocar quan va demanar als membres d'aquesta Flotilla que desistissin d'arribar a Gaza i, en canvi, no va demanar al senyor Netanyahu que deixés a aquesta missió complir amb la seva obligació legal", ha dit en una entrevista aquest dijous a Ser Catalunya recollida per Europa Press.
Asens ha considerat que la primera mesura que s'ha de prendre és cridar a consultes l'ambaixada d'Israel a Espanya i que Sánchez s'hi hauria d'involucrar personalment "i que truqui al senyor Netanyahu per exigir el compliment del dret".