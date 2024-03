Asens (Comuns) creu que Llarena es veurà "obligat" a amnistiar a Puigdemont per malversació

BARCELONA, 12 març (EUROPA PRESS) -

El candidat dels Comuns a les eleccions europees i negociador de Sumar amb ERC i Junts, Jaume Asens, ha afirmat que el jutge del Tribunal Suprem que instrueix el cas del 'procés', Pablo Llarena, es veurà "obligat" a aplicar la Llei d'Amnistia a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont per les seves acusacions de malversació.

En una entrevista d'aquest dimarts al diari 'Vilaweb' recollida per Europa Press, ha assegurat que en l'actual amnistia de PSOE-Junts-ERC aprovada la setmana passada en la Comissió de Justícia del Congrés no hi ha "punt de fuita possible" malgrat les intencions que, al seu judici, tenen els jutges.

També ha opinat que Llarena es pensarà molt si tornar amb el cas a Europa i rebre un altre correctiu, en les seves paraules, per la qual cosa ha augurat que "no presentarà les pre-judicials al TJUE".

"Jo crec que és més fàcil que apliqui la llei Llarena que García-Castellón o el Suprem", ha afegit Asens en referència al jutge de l'Audiència Nacional que investiga la causa de 'Tsunami Democràtic'.

En preguntar-li per la tornada de Puigdemont i de l'exconseller i eurodiputat de Junts Toni Comín, ha sostingut que "des del punt de vista legal, és una opció possible", ja que aparentment tindrien immunitat amb el cas de 'Tsunami', si bé creu que els toca a ells explicar les seves intencions.