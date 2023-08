Asens (comuns) considera que des de Junts "hi ha ganes d'arribar a un acord"

Evita donar detalls sobre com i on es donen les negociacions

BARCELONA, 30 ago. (EUROPA PRESS) -

L'exdiputat del Congrés i negociador de Sumar per a la investidura, Jaume Asens, ha considerat aquest dilluns que des de Junts "hi ha ganes d'arribar a un acord" per investir al president en funcions del Govern central i candidat socialista, Pedro Sánchez.

En una entrevista de RAC 1 recollida per Europa Press, ha considerat una "prova evident" de la voluntat de Junts per dialogar que hagi facilitat la constitució de la Mesa del Congrés, presidida per la diputada socialista Francina Armengol.

Ha afirmat que, a més de Junts, també manté contactes actius amb el PSOE, ERC, EH Bildu i de forma ocasional amb el PNB.

Asens ha reiterat el seu optimisme perquè "hi ha voluntat d'apropar posicions, de reconeixement de legitimitats" amb els partits amb els quals té l'encàrrec de dialogar, encara que no ha concretat si les trobades són telemàtiques o presencials, ni si ha hagut de sortir d'Espanya per negociar amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

L'ESTAT DE LES NEGOCIACIONS

D'altra banda, Jaume Asens ha confessat que les negociacions es troben en un "estat molt inicial" i que han abordat qüestions formals, però no de fons.

Ha definit que és una "oportunitat històrica" i ha demanat paciència a la ciutadania davant unes negociacions que ha valorat com a llargues, en les seves paraules.

També ha assenyalat que el partit socialista "encara no ha posat cap proposta sobre la taula", però que tampoc ha volgut concretar el contingut de les negociacions.

LA LLEI D'AMNISTIA

Asens ha assegurat que encara no han debatut si la llei d'amnistia que reclama l'independentisme hauria d'incloure els policies encausats per l'1-O, una cosa que veu necessari abordar perquè, segons ell, les amnisties afecten sempre a "les dues parts" del conflicte.

Així mateix, ha dit que no se li ocorre "cap justificació" per aplicar-li aquesta llei a la presidenta de Junts, Laura Borràs, després de ser condemnada per prevaricació i falsedat documental, un cas que --ha recordat-- segueix pendent de revisió judicial.

A més, ha apuntat que Sumar estudia alternatives a l'amnistia perquè permetin posar "el comptador a 0" també pels militants independentistes encausats per l'1-O, després dels indults als nou condemnats.