Asens (Comuns) confia a arribar a un acord d'investidura a Catalunya

Descarta pactar "amb la dreta" per a la investidura i negociar amb el PP o Junts

BARCELONA, 21 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat dels Comuns a les europees i número dos de Sumar a aquests comicis, Jaume Asens, ha assegurat que està convençut que hi haurà un acord per a la investidura a Catalunya i que la seva formació aconseguirà que el PSC "es mogui de les seves posicions, com ha fet en el passat".

En la presentació de la seva candidatura aquest dimarts al parc fluvial del Besòs, ha criticat que el candidat del PSC a presidir la Generalitat, Salvador Illa, hagi "continuat insistint en un determinat model de país bàsicament basat en més ciment, més carreteres, més macroprojectes".

"Sembla que el senyor Illa vol convertir Catalunya en una colònia per als turistes", ha acusat Asens, que ha assegurat que en altres ocasions els socialistes van defensar una cosa en campanya i després van canviar d'opinió, en enumerar mesures com la llei d'amnistia i els indults als líders independentistes.

També ha avisat que l'alternativa si no hi ha un acord per a una "investidura progressista" és la repetició electoral, i ha insistit que creu que el PSC es mourà durant les negociacions quan comencin, ha detallat.

INVESTIDURA AMB EL PP O JUNTS

Sobre com se sentirien en una negociació d'investidura d'Illa en què també hi participessin el PP o Junts, Asens ha respost que no pactaran ni negociaran "res amb la dreta ni amb l'extrema dreta" i que se sentirien incòmodes en una taula de negociació amb aquestes formacions.

"Una cosa és que coincidim a l'hora de votar en determinades qüestions amb uns o altres, això li passa a tothom", com assegura que es va produir amb la investidura de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i ha reiterat que no arribaran a acords per a la investidura amb el PP i Junts.