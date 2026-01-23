Asens (Comuns) celebra que s'investigui Albiol: "El seu discurs d'odi no pot quedar impune"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 23 gen. (EUROPA PRESS) -
El diputat dels Comuns al Parlament Europeu, Jaume Asens, impulsor de la demanda del partit contra l'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha celebrat l'obertura de diligències d'investigació pel desallotjament de l'antic institut B9: "El seu discurs d'odi no pot quedar impune".
En unes declaracions difoses per la formació, ha sostingut que en un estat de dret "ningú no està per sobre la llei, tampoc un alcalde com Albiol", i ha qualificat de bona notícia per als drets humans i per a Badalona que s'apreciïn indicis de criminalitat en l'actuació de l'alcalde.
Ha dit que no es poden tornar a repetir imatges com les del desallotjament, i ha confiat que s'arribi fins al final en la investigació, i que Albiol "s'hagi d'asseure al banc dels acusats per donar explicacions sobre els seus actes reprovables".
Per la seva banda, la portaveu del partit a l'Ajuntament de Badalona, Aïda Llauradó, ha valorat positivament l'obertura de les diligències d'investigació, i ha acusat l'alcalde popular de criminalitzar persones vulnerables.
"Albiol ha creuat línies vermelles que no es poden tolerar en una democràcia, ha criminalitzat persones vulnerables i ha utilitzat arguments propis dels grups més violents de l'extrema dreta", ha afirmat.