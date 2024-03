Asens (comuns) celebra els avals necessaris per ser candidat a les eleccions europees

BARCELONA, 3 març (EUROPA PRESS) -

El dirigent dels comuns Jaume Asens ha presentat aquest diumenge formalment la seva candidatura per representar la formació en les pròximes eleccions europees, després d'aconseguir 616 dels 250 avals necessaris.

D'aquesta manera, Asens ha complert amb aquest requisit establert en el reglament del grup, segons ha explicat en declaracions als periodistes a la plaça Sant Felip Neri de Barcelona.

Ha alertat que Europa es troba en un moment de "bifurcació històrica", en la qual s'estan confrontant dos projectes diferents per a la Unió.

Ha reivindicat "el projecte de l'Europa verda, de les forces progressistes, de l'Europa que no vol deixar a ningú darrere".

A més, ha demanat la unió de "totes les forces progressistes catalanes, no només per defensar l'ús del català a Europa, sinó per defensar els drets i llibertats amenaçats per l'ascens de l'extrema dreta".

En aquest sentit, s'ha contraposat al model de "l'Europa del despotisme financer que porta una llavor d'odi que pot germinar en els pitjors fantasmes de la xenofòbia, del racisme, del nacionalisme excloent i del populisme punitiu".