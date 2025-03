Asens (Comuns) sobre Catalunya: "El PSOE ha acabat defensant allò que abans era un anatema"

Creu que no hi ha espai per a tres partits a l'esquerra a Espanya i que es demana deixar "enrere el ressentiment"

El diputat del Parlament Europeu de Comuns-Sumar Jaume Asens ha afirmat que en la política respecte a Catalunya després del procés "el PSOE ha acabat defensant allò que abans era un anatema".

"Pedro Sánchez deia que a Catalunya no hi havia un conflicte polític, considerava que s'havia produït un desordre públic i una sedició que mereixia un càstig penal, que s'havia d'aplicar el 155 i que la sentència s'havia d'aplicar en els termes estrictes i que no hi hauria mai un indult", ha dit en una entrevista d'Europa Press amb motiu de la publicació del llibre 'Els anys irrecuperables' (Pòrtic Edicions) sobre la seva etapa política i anterior, en què s'autodefineix com un activista amb toga.

Ho ha dit preguntat pel veto que relata en el llibre per part del president del Govern central, Pedro Sánchez, al fet que fos ministre per part dels Comuns per --textualment-- el seu perfil compromès amb els drets dels independentistes catalans, i que ha argumentat explicar ara i no abans perquè ha passat un temps i perquè "es parla molt dels vetos i els vetos han existit, el que passa és que de vegades no s'han denunciat per motius relacionats amb la nostra manera d'entendre la política".

"RESPONSABILITAT" AL PSOE I JUNTS EN LES NEGOCIACIONS

Sobre les negociacions entre el Govern cenrtal i Junts, ha valorat com una "mala fórmula arribar sempre a l'últim minut", ha demanat tant a Junts com al PSOE un esforç de planificació més gran i ha demanat responsabilitat sobretot a Junts, a qui li atribueix una contradicció per plantejar una moció de confiança al Govern central mentre li estava donant la seva confiança a l'alcaldessa de Ripoll (Girona) i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, que és el Vox català, en les seves paraules.

Ha afirmat que veu recorregut a la legislatura, perquè a mesura que passa el temps és més fàcil corregir els errors de la negociació entre les formacions gràcies als mediadors, ha dit, i ha situat la desconfiança de Junts en el PSOE com el principal problema: "Cal tenir en compte que Pedro Sánchez en el seu moment hi havia promès que portaria Puigdemont detingut en helicòpter, l'havia demonitzat i caricaturitzat com l'enemic número u d'Espanya".

LA GENT "ENS DEMANA UNITAT"

Asens s'ha referit també a una possible reconciliació entre Sumar i Podemos: "Ha de passar. És veritat que quan alguna cosa es trenca sembla difícil tornar-ho a reconstruir, però fins i tot un gerro trencat es pot reconstruir. És veritat que mai torna a ser el mateix, però és important intentar recompondre el que s'ha trencat. I crec que la unitat futura que hem de construir no es pot construir a partir de les runes de la batalla".

Ha afirmat que ja s'ha demostrat en el passat, amb l'experiència de Más Madrid, que no hi ha espai per a tres espais d'esquerres a Espanya, s'ha mostrat partidari de no respondre a les provocacions dels membres de l'altre partit: "La gent en un moment d'ascens de l'extrema dreta ens demana unitat, ens demana que deixem enrere el ressentiment i que no ens barallem entre nosaltres".

Sobre la seva relació amb l'exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, ha dit que conserva una bona amistat amb ell perquè ha procurat blindar la seva amistat dels vaivens de la política amb qui considera que ha estat "el John Wayne de la política espanyola", que ha comès errors, com tots, però també molts encerts.

Ha parlat de cicle polític acabat, en referència al cicle iniciat arran del 15M, i que ho nota perquè la impugnació al sistema "no ve de baix", sinó de l'extrem dret del tauler polític; i perquè a més els lideratges d'aquest moment, per diferents circumstàncies, han fet un pas al costat.

CONFLICTE A GAZA I TRUMP

Sobre el conflicte a Gaza, ha afirmat que el Govern central podria fer més del que fa i ha demanat una política més clara de prohibició de venda d'armes a Israel, alhora que ha assegurat que "ara mateix Europa està sent còmplice d'un genocidi".

"La justícia internacional, a part de demanar la detenció de Netanyahu, el que ha dit és que els governs han de deixar de defensar Netanyahu i continuen donant-li suport. Per tant, quan critiquem Trump, amb raó, cal saber que en el cas de Gaza, Europa n'està sent còmplice i que, per tant, no pot donar lliçons de moralitat a ningú", ha valorat.

Ha demanat que la política de la Unió Europea (UE) en vista de les polítiques del president nord-americà, Donald Trump, faci "enfront de l'amenaça de l'extrema dreta que encarna una cosa molt semblat al que encarnava el feixisme en els anys trenta" i intenti una altra vegada aixecar una Europa de la fraternitat i una Europa de l'esperança.

ADA COLAU

L'exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, és una figura clau del llibre i de la seva trajectòria política --Asens va ser regidor del seu govern municipal-- i de qui ha dit que el seu llegat parla per ella, i preguntat per si creu que ha de repetir com a candidata el 2027, ha dit que en el futur "podrà tornar quan vulgui" i que el seu desig seria que ho fes en la posició que volgués.

Sobre les polítiques de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha dit que moltes de les transformacions que es van impulsar durant l'etapa Colau són gairebé irreversibles, tot i que vegi una reculada: "Collboni no aposta pel model d'illes i zones verdes que nosaltres impulsem, però la lluita que protagonitzem contra el cotxe, l'avanç que vam fer en aquesta lluita, en l'espai públic, en carrils bici, etcètera, igual no anirà a més, però no anirà a menys".

ERREJÓN, MONEDERO I COMÍN

Preguntat pels presumptes casos d'assetjament sexual per part d'Íñigo Errejón --a la dimissió de la qual dedica unes pàgines del llibre--, Juan Carlos Monedero i Toni Comín, ha considerat que el masclisme és transversal a la societat i a totes les organitzacions, que és una cosa que interpel·la tots els homes perquè "ningú és aliè a aquesta dinàmica", tot i que ha demanat no confondre plans davant de fenòmens reprovables socialment però no penalment.

"Una cosa pot ser reprovable socialment, però no penalment, i crec que de vegades es confon els plans. Crec que també és important recordar això, que és important posar cada cosa en el seu lloc i donar-li tots el nom correcte. De vegades quan es produeixen aquests casos es pot tendir a confondre plans i es pot tendir a situacions que ens fan oblidar diferències que són importants", ha conclòs.