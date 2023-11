Asens (comuns) assegura que el concepte de 'lawfare' "no hi és" a la llei d'amnistia

Sosté que el recull "un comunicat de premsa que han fet els dos partits", en l'acord PSOE-Junts

BARCELONA, 10 nov. (EUROPA PRESS) -

L'exdiputat dels comuns i negociador de Sumar per a la investidura, Jaume Asens, ha assegurat que el concepte de 'lawfare' "no hi és" a la llei d'amnistia, perquè és un concepte polític i no jurídic.

"El concepte no és a la norma, el concepte es troba en un comunicat de premsa que han fet els dos partits polítics. És un concepte polític, no és un concepte jurídic", ha sostingut en una entrevista aquest divendres a Ser Catalunya recollida per Europa Press.

Asens ha assegurat que el 'lawfare' "té a veure amb una guerra bruta en la qual s'intenta guanyar als tribunals coses que es perden a les urnes, a través de mecanismes, fent servir recursos públics".

S'ha mostrat sorprès per la reacció de les associacions de jutges i fiscals, que han expressat preocupació sobre aquesta qüestió, ja que "denota que tenen la pell molt fina", i ha acusat els jutges de voler ser actors polítics.

"Hi ha molts jutges que es consideren els principals guionistes de la política espanyola. L'amnistia vol posar fi a això", ha defensat Asens, que ha acusat els jutges de voler interferir en el debat públic i suplantar la voluntat dels legisladors mitjançant comunicats.

Ha insistit que el comunicat de les associacions de jutges fa referència a un acord polític, ja que "desconeixen el contingut" de la llei d'amnistia, sobre la qual ha reiterat que no apareix el concepte de 'lawfare'.

Sobre que hi hagi tres taules de negociació entre governs, amb Junts i amb ERC després dels acords d'investidura, ha dit que "seria desitjable no tenir-ne tantes", però que hi són perquè hi ha hagut una manca de diàleg i s'ha generat desconfiança en els últims anys.