Asens (Comuns) afirma que l'acord sobre la llei d'amnistia és "imminent"

BARCELONA, 2 març (EUROPA PRESS) -

El dirigent dels Comuns Jaume Asens ha dit aquest dissabte que l'acord entre PSOE i Junts sobre la llei d'amnistia és "imminent".

En una entrevista de Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, ha dit que "el PSOE no votarà en contra de les esmenes de Junts i Junts no votarà en contra de la llei".

"No es produirà tampoc l'escena de la negociació de l'últim minut que es va produir l'última vegada", ha afegit Asens, que va ser negociador de Sumar per a la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern espanyol.