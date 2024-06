Asens avisa al PSC que no doni "per descomptat" el suport dels Comuns per investir a Illa

Alerta dels "cants de sirena" de Junts al PP quan no descarta recolzar un Govern central PP-Vox



BARCELONA, 7 juny (EUROPA PRESS) -

El candidat dels Comuns a les eleccions europees, Jaume Asens, ha avisat al PSC que no doni "per descomptat" el suport del seu partit a la investidura del candidat socialista a la Generalitat, Salvador Illa, com a president català.

"No serem a un Govern que defensi projectes antagònics al nostre programa electoral", ha afirmat en una entrevista d'aquest divendres a 'El Periódico de Catalunya' recollida per Europa Press, on també ha admès que una investidura d'Illa amb els vots dels Comuns és una hipòtesi plausible, no com el suport de Junts.

I respecte al paper dels republicans, ha indicat que "sona bé la música proposada per ERC" però encara no han traslladat una proposta concreta, en referència a les seves condicions per recolzar una investidura --un nou finançament per a Catalunya i avançar en el referèndum--, per la qual cosa ha proposat establir una taula de negociació i veure fins que punt són viables, textualment.

"CANTS DE SIRENA" JUNTS-PP

En una altra entrevista d'aquest divendres a 'Vilaweb', Asens ha alertat dels "cants de sirena que de vegades fa Junts al PP" quan no descarten recolzar un Govern central del PP amb Vox, i ha demanat posar-se d'acord per contenir a la dreta i extrema dreta espanyoles.

"Hem de trobar moments de lleialtat entre nosaltres, sobretot per protegir les nostres institucions d'autogovern, la nostra cultura, la nostra llengua", així com per avançar en una solució política del conflicte català, textualment, ha proposat el dirigent dels Comuns.