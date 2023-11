Asens assegura que la investidura de Sánchez és qüestió d'hores tot i que encara pot "ensopegar"

Acusa els jutges conservadors del CGPJ de voler ser els "principals guionistes de la política espanyola"

BARCELONA, 2 nov. (EUROPA PRESS) -

L'exdiputat del Congrés i negociador de Sumar per a la investidura, Jaume Asens, ha assegurat que la reelecció del president en funcions i candidat del PSOE, Pedro Sánchez, és qüestió d'hores o dies, si bé ha advertit que encara pot "ensopegar".

"En una gran marató, la gent arriba al final de la meta i quan queden uns metres, pel que sigui, defalleixen les forces i no hi arriba", ha subratllat en una entrevista d'aquest dijous a TV3 recollida per Europa Press.

Asens ha afirmat que la negociació amb els partits independentistes està en el "moment final" i ha localitzat la discrepància en un o dos articles, textualment.

També ha explicat que en l'última proposta a ERC i Junts, el PSOE ha fet un "salt de gegant" respecte a la seva posició inicial, per la qual cosa s'ha mostrat optimista i amb esperança.

Així mateix, ha demanat responsabilitat als partits implicats en la negociació de la investidura: "No pot ser que per un 2% o un 5% de l'acord es frustri un acord que és molt ampli".

"UNA INTROMISSIÓ" DEL CGPJ

Preguntat pel ple extraordinari que dimecres van demanar vuit vocals conservadors del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) per mostrar el seu rebuig a l'amnistia, ho ha qualificat d'"intromissió".

"Tenim un poder judicial, jutges i fiscals que se senten imbuïts de la sacrosanta missió de defensar una idea molt reaccionària i conservadora d'Espanya", ha sostingut Asens, que ha demanat als jutges no suplantar el poder legislatiu.

També els ha acusat de voler "continuar sent els principals guionistes de la política espanyola", la qual cosa ha assegurat que serà un problema per a l'aplicació de la llei d'amnistia, en les seves paraules.