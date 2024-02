Asens aposta per desbloquejar el CGPJ i abordar el "problema" d'alguns jutges amb la democràcia

Confia que l'amnistia "no descarrilarà" però insisteix que el 'no' de Junts va ser un error



BARCELONA, 7 febr. (EUROPA PRESS) -

L'exdiputat dels comuns al Parlament i negociador de Sumar amb ERC i Junts, Jaume Asens, ha apostat per desbloquejar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i abordar el "problema" que tenen els jutges amb la democràcia, a parer seu.

En una entrevista d'aquest dimecres a Ser Catalunya recollida per Europa Press, ha sostingut que "hi ha una sèrie de jutges que tenen un problema amb la democràcia i, per tant, Espanya té un problema amb la justícia".

Per això, preguntat per una possible solució ha plantejat que una de les idees "passa, inevitablement, per desencallar la situació en el CGPJ", cosa que segons ell passa pel PP.

"És una anomalia", ha qualificat l'exdirigent dels comuns, que també ha instat el PSOE a canviar les majories per escometre la renovació del CGPJ amb altres aliances, com és el cas de la majoria que va permetre la investidura del president del Govern central, Pedro Sánchez.

Asens ha defensat aquesta idea després que dimecres passat el comissari europeu de Justícia, Didier Reynders, es va reunir a Brussel·les amb el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, i el sotssecretari d'Acció Institucional del PP, Esteban González Pons, per abordar la renovació del CGPJ.

L'AMNISTIA "NO DESCARRILARÀ"

Respecte a l'aprovació de la llei d'amnistia, ha confiat que "no descarrilarà", si bé ha insistit que l'aturada produïda pel 'no' de Junts en el ple del Congrés no la beneficiarà.

"Crec que ha estat un error de Junts no haver aprovat la llei d'amnistia, i si era necessari reformar-la perquè els jutges la sabotejaven, sempre es podia fer a posteriori", ha argumentat.