Asens afirma que el PSOE té la seva pròpia proposta d'amnistia i "no coincideix" amb la de Sumar

Contempla que Puigdemont i Junqueras es puguin presentar a eleccions amb l'amnistia

BARCELONA, 11 oct. (EUROPA PRESS) -

L'exdiputat dels comuns al Congrés i negociador de Sumar, Jaume Asens, ha explicat aquest dimecres que el dictamen sobre l'amnistia de la seva formació no és la del PSOE: "Ells tenen la seva proposta, que no coincideix amb la nostra".

"El PSOE ha dit que no és la seva proposta, és la proposta dels nostres experts. El PSOE té la seva proposta, que no coincideix amb la nostra", ha destacat en una entrevista a La 1 recollida per Europa Press, sense voler detallar en què es diferencien.

Malgrat que van informar i van parlar del seu dictamen jurídic sobre l'amnistia amb el PSOE i Junts abans de presentar-lo públicament, ha recalcat que el text no està consensuat amb aquestes formacions.

"Cadascú té la seva proposta, i tant uns com altres ens han plantejat les pegues que consideren que té aquest document", ha explicat Asens, que destaca que tenen punts en comú i elements de discrepància.

PRÒXIMES ELECCIONS

També ha contemplat que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exvicepresident i líder d'ERC, Oriol Junqueras, es puguin presentar a unes eleccions si s'aprova una llei d'amnistia.

"Jo personalment dubto que ho faci, però sí que podria ser candidat", ha dit en referència a si l'expresident català podria concórrer a uns comicis a Catalunya.

"Qualsevol persona que es veu beneficiada per l'amnistia pot ser candidat a les eleccions. Si l'amnistia tira endavant, serà així", ha afegit quan li han preguntat si Junqueras ho podrà fer en una altra entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.

CASOS

Tot i que no xifren el nombre de persones que es beneficiarien de la proposta d'amnistia de Sumar, que van presentar dimarts, Asens ha explicat que les organitzacions de drets humans que han treballat en aquesta qüestió calculen que podria abastar "uns 500 o 600 casos penals i el mateix en casos administratius".

Ha recalcat que el text de Sumar exclou de l'amnistia els actes de corrupció, per la qual cosa en quedarien "fora" els casos de l'expresidenta del Parlament Laura Borràs i de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol.

Sobre si l'amnistia ha d'incloure els policies, ha argumentat que la llei ha de ser bidireccional, malgrat afegir que la proposta situa com un límit els delictes de tortura, tracte degradant i els delictes contra la integritat moral: "No és el mateix un simple cop de porra, que provoca una lleu lesió, que una persona que hagi perdut la visió d'un ull per una pilotada".