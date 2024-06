Asens afirma que el PSC "no té per què" presidir el Parlament i diu que podria ser ERC

TARRAGONA, 7 juny (EUROPA PRESS) -

El candidat dels Comuns a les eleccions europees i número dos de Sumar en aquests comicis, Jaume Asens, ha afirmat que el PSC "no té per què" presidir el Parlament i ha assenyalat que ho podria fer ERC, una opció que a la seva formació no els desagrada, en les seves paraules.

"És un escenari que no ens desagrada", ha sostingut en unes declaracions aquest divendres a Tarragona, després d'afegir que correspon a l'equip negociador dels Comuns decidir a qui donaran suport en la sessió constitutiva del Parlament dilluns.

Asens també ha criticat la "inacció climàtica dels governs d'ERC i Junts", els quals ha acusat d'incomplir el Pacte Verd Europeu, i s'ha compromès a defensar a la Unió Europea (UE) el futur del planeta i del Mediterrani, que ha descrit com una claveguera plena de microplàstics.

Preguntat per com valora la campanya electoral de les europees, Asens ha respost que hi ha hagut bastanta cordialitat i respecte entre formacions polítiques "a excepció de l'extrema dreta i de Cs, que han fet servir la demagògia i els insults en algunes ocasions, com es va veure en el debat de TV3".

El candidat dels Comuns ha instat "totes les forces catalanistes" a treballar plegats a Europa per defensar els interessos comuns de Catalunya a l'Eurocambra, posant els interessos de Catalunya per sobre del dels partits.