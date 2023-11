Asens afirma que hauria estat "gairebé impossible aconseguir una amnistia sense la rellevància de Junts"

"El Constitucional ha estat l'origen del conflicte català i ara pot ser part de la solució"



BARCELONA, 19 nov. (EUROPA PRESS) -

L'exdiputat d'En Comú Podem al Congrés Jaume Asens ha afirmat que "hauria estat gairebé impossible aconseguir una amnistia sense la rellevància de Junts".

En una entrevista a 'El Nacional.cat', recollida aquest diumenge per Europa Press, Asens, que ha estat negociador de Sumar amb ERC i Junts, ha analitzat que l'amnistia és mèrit "també d'ERC, però sobretot de Junts".

En ser preguntat sobre què li va semblar que el president del Govern central, Pedro Sánchez, depengués de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont per continuar amb la seva legislatura, ha respost que "va ser una bona notícia per al país, Catalunya".

Segons ell, Junts va fer bé a situar el referèndum com un aspecte a abordar durant la legislatura i no com una exigència prèvia a la investidura: "Va portar al límit la negociació, però sempre entenent quin era el perímetre i on hi havia el precipici".

"COST ELECTORAL" DE L'AMNISTIA

Ha assenyalat que a Sumar hi ha sectors als quals "fa por el cost electoral" de l'amnistia, ja que consideren que la gent els ha votat per l'agenda social, en les seves paraules.

"Però quan fas una cosa per principis i conviccions --a diferència del PSOE, que ho fa per oportunisme-- assumeixes el cost electoral perquè ho fas per avançar", ha afegit.

Sobre les manifestacions contra l'amnistia, ha apuntat que hi ha "certa dissonància cognitiva perquè ni ells mateixos s'ho creuen. I això té riscos: un exaltat s'ho pot creure, actuar en conseqüència i fer tot el possible per derrocar la dictadura en qüestió".

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Preguntat per si el Tribunal Constitucional (TC) pot tombar la llei, ha respost que si el 2021 hagués prosperat el text d'ERC, Junts i la CUP, "s'hauria xocat amb un TC no renovat, amb majoria conservadora".

I ha considerat textualment que ara, amb el TC renovat, el context ha canviat: "El Constitucional ha estat l'origen del conflicte català i ara pot ser part de la solució".