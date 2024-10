Asens acusa el Govern central de ser còmplice d'Israel i demana explicacions per la compra de munició

"Amb la seva política estan alimentant la maquinària de guerra", critica des de Cisjordània

BARCELONA, 29 oct. (EUROPA PRESS) -

L'eurodiputat dels Comuns Jaume Asens ha acusat el Govern central de ser còmplice d'Israel i ha demanat explicacions al ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, després de saber-se que el Ministeri ha fet una compra de 12 milions de bales a una empresa d'Israel per gairebé set milions d'euros: "És alarmant i crec que exigeix una explicació".

Així s'ha expressat en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press aquest dimarts des de Cisjordània, en la qual ha assegurat que Marlaska, de vegades, ha "faltat a la veritat" quan ha dit que no es compraven o venien armes a Israel, en les seves paraules.

"No només es mantenen passius, sinó que crec que en són còmplices perquè continuen fent costat militarment, políticament i econòmicament al govern de Netanyahu", ha sostingut sobre els governs occidentals, entre els quals inclou el govern de coalició, el Govern de la Generalitat o a l'Ajuntament de Barcelona.

En aquest sentit, ha criticat que els governs, en general, no estan fent prou i no estan trencant relacions "amb un estat que està practicant un genocidi i, per tant, amb la seva política estan alimentant la maquinària de guerra".

"És evident que cal una reforma de la llei de comerç d'armes perquè, en un context tan excepcional de vulneració sistemàtica dels drets humans com el que estem vivint, cal exigir més", ha afegit.

GAS PEBRE

Asens ha explicat que, durant l'entrevista amb Ser Catalunya, l'exèrcit israelià ha disparat granades ensordidores i gas pebre contra els palestins i la delegació internacional de la qual forma part amb l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau.

"La nostra presència aquí pensàvem que podria ser dissuasiva, però no ha estat així", ha apuntat Asens en un vídeo publicat a través del seu compte d'X, en el qual ha explicat que els pagesos palestins estaven recollint olives.

I ha alertat que els israelians "sense complir amb la legalitat internacional han llançat a l'alçada de la cara aquest gas pebre i aquestes granades ensordidores".