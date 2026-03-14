Ascendeixen a 8.400 els espanyols que han sortit de països afectats per la guerra a Pròxim Orient

Diego Radamés - Europa Press
MADRID 14 març (EUROPA PRESS) -
La xifra d'espanyols que ha sortit dels països afectats per la guerra iniciada a Pròxim Orient després dels atacs d'Estats Units i Israel contra Iran de fa dues setmanes ascendeix ja a 8.400 persones, segons les últimes dades facilitades pel Ministeri d'Afers exteriors i Cooperació.
En concret, aquest dissabte han sortit prop de 500 persones en quatre vols comercials que han partit dels Emirats Àrabs Units i d'un altre amb origen a Catar.
A més, des d'aquest divendres una desena de nacionals han abandonat Kuwait per carretera amb destinació a Aràbia Saudita, des d'on s'espera que puguin volar a Espanya, ja que l'aeroport de Kuwait està tancat indefinidament.
Des del departament que dirigeix José Manuel Albares recalquen que aquesta és ja "la major evacuació de la història" a la qual s'ha hagut de fer front. Per atendre als afectats, des de l'inici del conflicte Exteriors ha utilitzat tres vols de l'Exèrcit i ha evacuat a afectats per via terrestre a països segurs des dels quals han anat podent viatjar a Espanya.