Ascendeixen a 41 els morts per l'accident ferroviari a Adamuz (Còrdova)

Francisco J. Olmo - Europa Press
MADRID, 20 gen. (EUROPA PRESS) -
la xifra de morts en el descarrilament de trens ocorregut en el terme municipal cordovès d'Adamuz, registrat a la tarda d'aquest diumenge, ascendeix a 41 persones a les 08.50 hores d'aquest dimarts, després de trobar-se un nou cos al tren Iryo que va descarrilar, segons han confirmat a Europa Press fonts del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible.
Fins a les 18.45 hores d'aquest dilluns, un total de 122 persones havien estat ateses a causa del sinistre --117 adults i cinc nens--, mentre que 41 romanen ingressades --37 adults i quatre nens--.
En concret, segons les dades de la Junta d'Andalusia, 81 ferits han estat ja donats d'alta.
El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha indicat que els treballs per a la recuperació i identificació de les víctimes de l'accident de tren d'Adamuz (Còrdova) van prosseguir al llarg de tota la nit, mentre que l'operatiu desplegat va estar en actiu a la zona "fins que es recobri la normalitat".