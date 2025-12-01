Asaja demana que les granges dins el radi de vigilància de la PPA reprenguin "moviments normals"

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 1 des. (EUROPA PRESS) -
Asaja ha sol·licitat a l'administració que les granges dins el radi de vigilància per la pesta porcina africana (PPA) puguin reprendre "moviments normals" per poder funcionar, com el buidatge dels dipòsits d'excrements.
"Una granja té unes necessitats mínimes que no podem desatendre, sempre amb una sèrie d'estrictes mesures sanitàries", ha recordat Asaja en un comunicat aquest dilluns.
Després de detectar-se el focus del brot de PPA a l'àrea de Collserola (Barcelona), Asaja ha explicat que les granges d'un radi de 20 quilòmetres han quedat immobilitzades i "sense poder fer res".
A causa d'aquesta alerta, el Govern, a través de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, va sol·licitar diumenge l'assistència de la Unitat Militar d'Emergències (UME), que a ha desplegat la unitat de control cinegètic a la zona per ajudar a controlar el brot.
La malaltia, de moment, afecta els animals salvatges, mentre que a les granges "s'han fet controls analítics, i no els passa res", ha dit Asaja.